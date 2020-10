Nieuw MUG-voertuig voor de Aalsterse ziekenhuizen

Helmut Lotti heeft in Aalst de Tour of Hope in gang getrapt. De tour of hope vervangt de vele levenslopen van de Stichting tegen kanker. Die loopwedstrijden kunnen dit jaar door corona niet doorgaan. Ook die in Aalst en Beveren zijn afgelast. Maar om toch nog geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker is er nu dus de tour of hope. De volgende drie weken worden alle 38 Levensloop-gemeenten met de fiets verbonden, in 11 ritten van telkens 100 en 150 km. En in Aalst is dus het startschot gegeven.