Op Linkeroever is de Charles de Costerlaan sinds vrijdagavond volledig afgesloten voor alle verkeer. De nieuwe verkeerssituatie aan de Waaslandtunnel is al een tijdje aangekondigd, maar zorgt toch voor heel wat verwarring en frustraties bij de chauffeurs. Het afsluiten van de Charles de Costerlaan is een ingrijpende verandering. Eentje die nu definitief genomen wordt, omdat dit weekend ook het nieuwe knooppunt Antwerpen-West in gebruik is genomen. Toch hebben heel wat automobilisten zich er dit weekend vastgereden. Er wordt gevloekt om de weinige signalisatie en sommige chauffeurs proberen zelfs de blokkade via het voetpad te omzeilen. Lantis, de bouwheer van de Oosterweel, zegt dat het afsluiten noodzakelijk is om deze omgeving terug te geven aan de bewoners van Linkeroever. In de toekomst wordt de laan een groene fiets- en wandelboulevard.