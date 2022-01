Nieuw jaar, nieuwe versnelling voor vaccinatiecentra

Zowel het aantal besmettingen, sterfgevallen als ziekenhuisopnames blijft voorlopig dalen in ons land. Er zijn nu in totaal nog 1.870 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Van hen liggen er 566 op de afdelingen intensieve zorg. In de ziekenhuizen in onze streek is de situatie verdeeld. Zowel in Aalst als in Sint-Niklaas en Zottegem is er een lichte daling van het aantal opnames, maar in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde is er een opmerkelijke stijging. Daar zijn nu 13 patiënten opgenomen op de Covid-afdeling, en dat zijn er vier meer dan gisteren. Ook op de afdelingen intensieve zorg is er vandaag niet echt een verbetering. Er is ook daar een lichte stijging van het aantal opnames.