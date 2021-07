Nieuw in Ninove: nutteloze bordenwandelroute

Afsluiten doen we met kunst uit Temse. De familie van schilder Pieter Dierckx is op zoek naar verloren werken. Naar aanleiding van zijn 150ste verjaardag, komt er in november een tweede expositie in het gemeentemuseum. Dierckx was een bekend man in Temse. Na zijn pensioen is hij teruggekeerd naar Antwerpen. De familie heeft zelf een honderdtal kunstwerken in haar bezit, maar er zijn er dus veel meer.