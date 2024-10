Nieuw Houtem behaalt ongeveer 60 procent van de stemmen

Ze worden schaarser en schaarser, en misschien zijn er na vanavond nog minder: absolute meerderheden. In onze regio zijn er nog in Stekene, Buggenhout en in Sint-Lievens-Houtem. De meerderheid bestaat daar uitsluitend uit mensen van dezelfde partij. Dat betekent dat één partij de lakens uitdeelt. Tim De Knyf, burgemeester van Sint-Lievens-Houtem, is kopman van zo'n absolute meerderheid. Met Nieuw Houtem bestuurt hij zijn gemeente Sint-Lievens-Houtem. Een kleine gemeente van 10.000 inwoners die absoluut niet wil fuseren met omliggende gemeenten.