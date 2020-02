Nieuw hoofd maakt van reus Goliath echt zwaargewicht

Wat zit er in de kist? Dat was zo'n beetje de meest gestelde vraag de afgelopen dagen in Geraardsbergen. Gelukkig heeft die vraag gisteren een antwoord gekregen. In de veelbesproken kist bleek het nieuwe hoofd van de Reus Goliath te zitten. En Goliath heeft nu een houten kop. Niet van het welkomstfeestje, maar omdat de vorige kop van polyester is vervangen. Reus Goliath is daardoor een pak zwaarder geworden, hij weegt nu maar liefst 130 kilogram.