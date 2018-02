Nieuws Nieuw gemeentehuis Wetteren officieel geopend

embed

In Wetteren is gisteren het nieuwe gemeentehuis officieel geopend in het bijzijn van de inwoners. In het nieuwe gebouw aan de Rode Heuvel is er voor de Wetteraar nu één centraal aanspreekpunt en een snelbalie. Het nieuwe gemeentehuis heeft vier verdiepingen waarvan twee ondergrondse. Daar zitten de gemeentelijke diensten en het OCMW. In tegenstelling tot het oude gemeentehuis is het er heel licht en ruim. De negentig zonnepanelen op het dak en de extra isolatie in de beglazing moeten er bovendien voor zorgen dat het gebouw zo goed als energie-neutraal is. En door al die inspanningen krijgt de gemeente voor het nieuwe gemeentehuis de Belfius Smart Award.