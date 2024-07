Nieuw gebouw aan Keienberg in Aalst bereidt Azorg voor op de toekomst

De Aalsterse ziekenhuizen hebben vandaag een belangrijke stap gezet in het fusieverhaal, en dat met een investering van 22 miljoen euro. Op de campus van het OLV-ziekenhuis is een gloednieuw gebouw in gebruik genomen. Daar worden onder meer goed 35.000 geneesmiddelen per jaar bereid, in de meest optimale omstandigheden. Azorg, zoals het nieuwe ziekenhuis zal heten na de fusie, wil het net zo goed doen als de universitaire ziekenhuizen in ons land. De ambitie is duidelijk: van Aalst dé zorgstad maken.