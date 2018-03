Nieuws Nieuw distributiecentrum Delhaize in Ninove heeft jaar vertraging

Het nieuwe distributiecentrum van Delhaize, dat in Ninove wordt gebouwd, zal ongeveer een jaar later openen dan gepland. Op de Delhaizesite in de industriezone is er al een distributiecentrum voor dranken, waar meer dan 400 mensen werken. Daarnaast bouwt de supermarktgroep een nieuw geautomatiseerd distributiecentrum, een investering van 143 miljoen. Voorzien was dat dit begin dit jaar in gebruik zou worden genomen, maar er blijken nu onvoorziene problemen met de automatisatie. Daardoor zou de opening nu met zowat een jaar worden uitgesteld.