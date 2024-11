Nieuw boek van topstrafpleiter Jef Vermassen: "Kim De Gelder is een unicum: hij wou seriemoordenaar worden"

Topstrafpleiter Jef Vermassen heeft een nieuw boek geschreven over seriemoordenaars. Daarin legt hij uit welke soorten er zijn en hoe ze te werk gaan. In het boek neemt hij de lezer ook mee door vier assisenzaken van seriemoordenaars in België. Eén daarvan is Kim De Gelder, die een atypische seriemoordenaar was. Hij vermoordde een bejaarde vrouw en daarna nog twee baby's en een kinderverzorgster in Dendermonde.