En we blijven nog even in Wetteren, want daar zijn ze bezig aan een unieke Peace Wall. Op die mural van meer dan 50 meter breed schilderen Wetters kunstenaar Wim Finck en een tiental Wetterse jongeren verschillende symbolen die te maken hebben met vrede. Het project maakt deel uit van Pieces for Peace, een reizende internationale tentoonstelling met kunstwerkjes van jongeren. Het is wereldwijd pas de zevende Peace Wall. Op 21 september, dat is de internationale dag van de vrede, moet de muur volledig klaar zijn.