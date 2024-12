Nieuw bestuur schrapt omstreden circulatieplan van vorige schepen in Wetteren

Er komt nu zeker geen circulatieplan in Wetteren. Het vorige bestuur wilde zo het verkeer weren uit het centrum. Maar er was veel protest tegen het plan, onder meer van N-VA. Uiteindelijk besliste het vorige bestuur om te wachten tot na de verkiezingen. Nu zit N-VA in de coalitie en heeft het nieuwe bestuur dat plan van tafel geveegd. Het vorige bestuur, met CD&V, Eén, Groen&Co en Vooruit kondigde twee jaar geleden het circulatieplan aan. De ingrepen die nu intussen al gebeurd zijn, bijvoorbeeld aan de Scheldekaai en Scheldedreef, die blijven behouden. Maar de Markt bijvoorbeeld zal niet verkeersvrij gemaakt worden. Groen, dat nu in de oppositie zit, betreurt de beslissing en spreekt van een gemiste kans.