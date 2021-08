In het voetbal kan de Pro League kan hoegenaamd niet lachen met wat er voorbije zondag in Lommel gebeurd is. Ondanks een uitdrukkelijk verbod, zakten een aantal supporters van Waasland-Beveren toch af naar Limburg om er hun ploeg aan te moedigen. Of er sancties volgen, daar spreekt de Pro League zich nog niet over uit. Zowel Lommel als Waasland-Beveren zijn wel al op het matje geroepen.