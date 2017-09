Kan de Studio 100-musical "40-45" nu doorgaan in de Waaslandhaven of niet? Daar buigt het schepencollege van Beveren zich volgende week over. Begin dit jaar kondigden Studio 100 en Katoen Natie aan dat ze samen een musical organiseren. Daarvoor wordt ondertussen al een hal gebouw in de haven. Maar de gemeente Beveren ontving een aantal negatieve adviezen. Die zeggen dat het te gevaarlijk is : zo'n evenement in een omgeving met veel chemische bedrijven. Maandag hakt het Beverse schepencollege de knoop door. Burgemeester Van de Vijver blijft alvast voorstander van het project en zou het een gemiste kans vinden mocht de musical niet kunnen doorgaan in zijn gemeente.