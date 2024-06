Op de site van Pier Kornel in Aalst, het vroegere industrietrerrein waar ook Tupperware was gevestigd, is vandaag een nieuw gemeenschappelijke ruimte geopend. En het is een architecturaal pareltje geworden. Want de opvallende zaagtanddaken werden er gerestaureerd. Het was voor de stad Aalst belangrijk dat die daken, ofwel sheds, bewaard bleven. Omdat ze heel wat geschiedenis met zich meedragen.