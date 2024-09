Nieuw aangekochte percelen in Nederhasselt en Lebeke (Outer) moeten wateroverlast en parkeerdruk tegengaan

De stad Ninove heeft twee nieuwe grondpercelen aangekocht in de deelgemeente Nederhasselt en in het gehucht Lebeke. Het perceel achter de kerk van Lebeke zal ingezet worden als gecontroleerd overstromingsgebied, in samenspraak met de provincie. Bedoeling is om zo de wateroverlast tegen te gaan. Ninove heeft daar bij zware regenval vaak last van. Daarnaast wordt ook gekeken of de zone bijvoorbeeld deels kan ingezet worden als parking, om zo de parkeerdruk te verlagen. Het perceel in Nederhasselt, naast basisschool De Hazelaar is om dezelfde reden aangekocht.