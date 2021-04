Nieuw Aalsters zwembad Aquatopia krijgt bad vernoemd naar Ilse Uyttersprot

In de Hoogstraat in het centrum van Waasmunster is een grote bouwkraan van zo’n 30 meter hoog plotsklaps in elkaar gezakt. Gelukkig stortte de kraan recht naar beneden in. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade aan omliggende huizen. Arbeiders hadden net een kabel vervangen en waren de kraan terug aan het opstellen toen het fout ging. De kraan stond al enkele weken in de straat opgesteld voor de renovatie van een historisch pand. Een gespecialiseerde firma zal de kraan morgen komen demonteren. Een klus die niet zonder gevaar is omdat het verwrongen metaal onder grote spanning staat. Daarom zal de Hoogstraat het grootste deel van de dag afgesloten zijn voor alle verkeer.