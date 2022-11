Nieulandt Recycling Aalst is knap voorbeeld van circulaire economie, en dat heeft ook premier De Croo gezien

Het is vandaag de Dag van de Ondernemer van ondernemersorganisatie Unizo. Dit jaar staat die dag in het teken van duurzaamheid en circulaire economie. Bij Nieulandt Recycling in Aalst, een familiebedrijf gespecialiseerd in recyclage van metalen, kennen ze er alles van. De premier, op weg naar de ministerraad in Brussel, ging vanochtend op bezoek bij het Aalsterse bedrijf. Alexander De Croo kroop er zelfs eventjes in de kraan.