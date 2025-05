Niet Wetteren, wél Hogerop Kalken promoveert naar tweede nationale na spectaculaire 5-3 derby

Hogerop Kalken of Wetteren kon vanmiddag stijgen naar tweede nationale. In een spectaculaire derby mochten ze onderling uitmaken wie promoveert. Het is daar Kalken dat aan het langste eind trekt. De toeschouwers zien veel goals, het is er uiteindelijk geëindigd op 5-3. Kalken mag volgend seizoen dus aantreden in tweede nationale. Drie jaar geleden speelde het nog op provinciaal niveau. Voor Wetteren zijn de promotiekansen nog niet helemaal voorbij, de komende weken volgen nog enkele herkansingen. Een uitgebreid verslag van de spectaculaire burenclash, ziet u morgenavond in ons nieuws.