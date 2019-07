De bewoners van de Boudewijnlaan in Aalst kunnen stilaan opgelucht ademhalen. De werken aan de nieuwe Aalsterse tunnels en de rotonde aan de Gentsesteenweg en de Siesegemlaan gaan hun allerlaatste fase in. Tegen midden augustus zouden die klaar moeten zijn. Langs de Boudewijnlaan is het na 4 jaar ellende nu eindelijk rustig en groen wonen, want het grootste deel van het verkeer neemt er nu de tunnel.