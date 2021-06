Niet verder zoeken, we hebben ze gevonden: de grootste geveldriekleur

Robbe Ghys van Sport Vlaanderen-Baloise heeft verrassend de eerste rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. De eerste rit met start op de Grote Markt in Beveren en aankomst in Maarkedal breekt volledig open op een kleine 30km van de aankomst. Het is Remco Evenepoel die stevig aan de boom schudt. Enkel Victor Campenaerts kan volgen. De twee toptijdrijders rijden recht naar een groepje vluchters. Uiteindelijk gaan we de finale in met Remco Evenepoel, Victor Campenaerts, Robbe Ghys en Gianni Marchand. Tot Victor Campenaerts plots stil staat. Krampen en de werelduurrecordhouder staat letterlijk te voet. De drie vluchters mogen het uitvechten voor de ritzege. In de sprint is Robbe Ghys duidelijk de sterkste. Een knappe overwinning voor de ploegmaat van Weemaes, Herregodts en Van Den Bossche.