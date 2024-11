Niet Sinterklaas, maar wel Sint-Elooi komt langs op GTI in Beveren

Voor de kerstman komt, moet eerst Sinterklaas nog langskomen. En op het GTI in Beveren kwam er vandaag nog een andere Sint, namelijk Sint-Elooi. Dat is de patroonheilige van de metaalbewerkers, informatici en elektriciens. Elk jaar komt Sint-Elooi met twee assistenten en boerenpaarden langs op het GTI. Hij deelt eten en drinken uit. En in de namiddag stoppen de lessen een uurtje vroeger, zodat iedereen Sint-Elooi kan vieren. Het is al de 25ste keer dat de patroonheilige zijn intrede maakt op de school, en daarom heeft hij ook speculoos meegebracht.