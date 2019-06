''Niet Schieten'' wint eerste prijs op filmfestival in Duitse Emden

De film ‘Niet Schieten’ over de Bende van Nijvel, heeft de eerste prijs gekregen op het filmfestival van Emden in Duitsland. Acteur Jan Decleir mocht samen met David Van de Steen, één van de overlevers van de Bende-aanslag in Aalst, de prijs in ontvangst nemen. Niet Schieten is een film van Stijn Coninx en vertelt over de dodelijke raid van de Bende op de Delhaize van Aalst in 1985. Jan Decleir speelt in de film de grootvader van David. Van de Steen bedankte in zijn speech de regisseur en Jan Decleir. Decleir zelf, die al heel wat prijzen ontving in zijn carrière, stal dan weer de show met zijn beste Duits.