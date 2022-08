Niet langer nog van rijstrook veranderen in de Beverentunnel richting Nederland

In Sint-Niklaas zijn de eerste werken gestart onder de spoorwegbrug. De stad wil die locatie in een compleet nieuw jasje steken met meer groen, beleving en kleur. De saaie grijze betonpilaren zouden meer naar de achtergrond verdwijnen. In totaal worden de ruimtes tussen 33 betonpilaren aangepakt, vandaag ook de naam Project 33. En deze week zijn de werken dus gestart, voor de eerste proefzone. Want de stad wil eerst bekijken wat werkt onder die spoorwegbrug. Want veel waterinsijpeling is er niet onder een brug. Naast het groen wordt er ook kunst onder de brug aangebracht.