Niet genoeg personeel in gevangenissen om minimale dienstverlening te garanderen

De staking heeft een grote impact in de gevangenissen. Zo ook in Beveren en Dendermonde. Ook aan de oude gevangenis in Dendermonde is er een stakingspiket van de vakbonden, waar een honderdtal mensen verzamelen. Vooral de nieuwe pensioenberekening van de regering De Wever vinden ze onacceptabel. Daarom hebben ze hier dan ook massaal het werk neergelegd. Het gevangeniswezen laat weten dat er een minimale bezetting is. Activiteiten in de gevangenis gaan niet door en de lokale politie moet bijspringen om de veiligheid te kunnen garanderen. De vakbonden hopen een duidelijk signaal te geven met deze grootschalige staking.