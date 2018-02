De vzw Hemelrijk zal dit jaar opnieuw het WK dorp organiseren in Sint-Niklaas, waar je alle wedstrijden van de rode duivels live zal kunnen volgen. De vzw deed dat al in 2014, maar in 2016 was de organisatie van het WK dorp in handen van een groot eventbureau. Dat zorgde voor een rel in Sint-Niklaas, maar nu kiest de stad opnieuw voor een lokaal initiatief. Het WK-dorp zal dit jaar neergepoot worden op het Hendrik Heymanplein. De organisatie is nog altijd op zoek naar medewerkers.