Niet brandveilige moskee in Aalst moet acht weken dicht

Bij een zware brand zijn dinsdagavond tientallen varkens omgekomen in Prosperpolder. Het was in het gekende landbouwbedrijf Saeftingerhof aan de Hertog Prosperstraat in Prosperpolder dat dat brand gisteravond rond 19.00u ontstond. Het vuur greep heel snel om zich heen. De uitbaatster was tien minuten voor de brand nog in de stal geweest en toen was er niets van vuur op te merken. Bij aankomst van de brandweer stond al een groot deel van de stal in lichterlaaie. Toch konden nog een aantal varkens gered worden maar voor tientallen andere dieren kwam alle hulp te laat. De brandweer kwam ook water te kort, daarvoor werd het grootwatertransport van de zone Waasland opgestart en kwamen enkele tankwagens ter hulp. Bovendien was de aanrijroute naar de hoeve smal wat het werk van de brandweer ook al niet vergemakkelijkte. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen maar de vervuiling bleef beperkt tot de omgeving van de stal. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend.