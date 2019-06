"Niet Beerschot, maar Sporting Lokeren moet plaats van KV Mechelen innemen"

"Niet Beerschot, maar Sporting Lokeren moet de plaats van KV Mechelen innemen als Mechelen naar 1B degradeert." Dat zegt Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Sporting Lokeren. Lokeren ging al in beroep tegen de beslissing van de Geschillencommissie, omdat Waasland-Beveren als club niet gestraft wordt in Operatie Propere Handen. Maar nu ziet Lokeren een tweede element om toch nog in de hoogste klasse te blijven. De club verwijst naar een artikel in het bondsreglement, waarin staat dat "het aantal dalers naar verhouding wordt verminderd in de reeks waarin de bestrafte club uitkwam."