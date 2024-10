Niemand gewond maar huis onbewoonbaar na brand in Erondegem

In een woning in Erondegem, bij Erpe-Mere, is deze voormiddag brand ontstaan in de keuken. De bewoner was op dat moment niet thuis. Het huis is wel onbewoonbaar verklaard. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Het waren overburen die de brand hadden opgemerkt. Brandweerploegen uit Aalst, Haaltert en Lede kwamen ter plaatse en konden de brandhaard al gauw localiseren. Vermoedelijk ligt een kortsluiting aan de oorzaak ervan.