Niels Vandeputte de Flandriencross op zijn naam, bij de vrouwen wint Ceylin Alvarado

Naar het veld dan, want in Hamme heeft Niels Vandeputte de Flandriencross op zijn naam geschreven. De renner van Alpecin-Deceuninck rijdt een hele cross attent vooraan tussen de grote namen zoals Nys en Iserbyt. Wanneer Iserbyt in de laatste ronde even aarzelt, en Nys valt in de achtergrond, kan Vandeputte profiteren. Hij houdt zo Iserbyt nipt af en wint. Het is de eerste overwinning in een klassementscross voor de 24-jarige renner. Eli Iserbyt wordt tweede, de Spanjaard Felipe Orts derde. Bij de vrouwen was de winst voor de Nederlandse Ceylin Alvarado. Zij vindt in de laatste ronde nog net de aansluiting bij die andere Nederlandse, Lucinda Brandt. Wanneer Alvarado als eerste de sprint aantrekt, geeft ze het niet meer uit handen. Het is zo de derde overwinning in één week voor de 26-jarige renster.