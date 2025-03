Niels Tas uit Dendermonde heeft vanmiddag de eed afgelegd als federaal volksvertegenwoordiger. Hij volgt Joris Vandenbroucke op, die schepen is in Gent. Vooruit heeft nu een tweede stem uit de regio in het Parlement. Tas blijft wel schepen in Dendermonde en benadrukt de belangrijke link tussen Dendermonde en Brussel. Wij gingen vanmorgen al even de koorts opmeten voor de eedaflegging.