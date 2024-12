In Aalst sluit de bekende antiekwinkel 'Antiek Oud Aelst' binnenkort de deuren. Bijna dertig jaar lang waren antiquairs Jean-Pierre en Nicole actief in hun winkel, die vooral gespecialiseerd is in klokken en religieus zilver. Maar nu nemen ze afscheid van hun klanten, met een totale uitverkoop. En heel wat herinneringen voor het leven.