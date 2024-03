Nicole de Moor neemt deel aan conversatietafels Nederlands van Babbelonië in Sint-Niklaas

We zijn vandaag 29 februari, een schrikkeldag. En wie vandaag geboren wordt, is dus een schrikkelbaby. En die kan z'n verjaardag maar één keer om de vier jaar vieren. Dat maakt het, voor wie vandaag het levenslicht ziet, extra speciaal. Zoals voor Louise. Zij werd vanmorgen om kwart over tien geboren in het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas. Ze stelt het, net als mama Sofie en papa Reinout, goed. Louise is één van de vijf schrikkelbaby's die vandaag in het Vitaz geboren werden. Ze was eigenlijk pas uitgerekend voor 6 maart. Maar moeder natuur besliste daar anders over.