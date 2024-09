Nicole De Moor (cd&v): "Op tafel kloppen in Brussel zorgt voor investeringen in Waasland en Denderstreek”

Ook vanuit cd&v zijn er duidelijke plannen voor het Waasland en de Denderstreek. Dat zegt Nicole De Moor, ontslagnemend federaal staatssecretaris, en verkozen Vlaams parlementslid. In het Vlaams regeerakkoord staat dat De Lijn opnieuw voor beter openbaar vervoer moet zorgen in de regio. Er zal ingezet worden op nabije dienstverlening en werkgelegenheid, en op bijkomende en betaalbare kinderopvang. Specifiek voor de Denderstreek stelde De Moor, samen met 14 andere cd&v-afdelingen uit de streek, een Denderplan voor. Er komen maatregelen om de streek, over de gemeentegrenzen heen, economisch te laten groeien en bloeien.