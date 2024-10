Nico Meerpoel wordt schepen in Erpe-Mere, maar stapt toch naar Raad voor Verkiezingsbetwistingen

In Erpe-Mere is de coalitie op de valreep rond geraakt, dat zag u gisteren al in ons nieuws. Ook de schepenen zijn bekend, en daar is één opvallende naam bij, door een fout in de verkiezingsuitslag. Nico Meerpoel krijgt een schepenambt, maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Hij haalde zo'n 560 voorkeursstemmen, goed voor de tiende plek op de lijst van cd&v met LEF. Maar Meerpoel ontdekte dat er een fout was geslopen in de uitslag. Na navraag bleek dat er zo'n 200 voorkeurstemmen te weinig waren geteld. Dat komt door een foute telling in het stembureau van Bambrugge, waar Meerpoel woont. Hij stapte daardoor naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.