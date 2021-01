Slechte vooruitzichten voor het amateurvoetbal. Het ziet er niet naar uit dat de amateurclubs weldra weer mogen beginnen met voetballen. En mocht dat dan toch het geval zijn, dan is het quasi ondenkbaar dat de kantines weer open mogen. Dat is nochtans iets waar de meeste clubs om vragen. Door de stilstand in het amateurvoetbal blijven de kosten oplopen, en komt er amper geld in het laatje. Veel ploegen knokken dan ook om te overleven. Niet mogen opstarten betekent voor sommige clubs het nekschot. Zoals bij de op één na oudste voetbalclub uit Aalst.