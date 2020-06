Nicky Hayen (Waasland-Beveren): 'Dag en nacht werken voor deze club om tot successen te komen.'

Nicky Hayen is vanochtend voorgesteld als nieuwe trainer van Waasland-Beveren. De 39-jarige Limburger tekende op de Freethiel een contract van onbepaalde duur. Hayen was het voorbije seizoen even interim-hoofdcoach bij Sint-Truiden. In een niet zo ver verleden trainde hij ook al enkele clubs in de lagere reeksen. Of hij met Waasland-Beveren aan de slag gaat in 1B, of toch alsnog in 1A, daar ligt Hayen naar eigen zeggen echt niet wakker van.