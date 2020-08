En we blijven nog even in Berlare. Want bij rugbyclub Brigandze zijn ze stilaan klaar voor het komende seizoen. De club bouwde een gloednieuw lokaal, net naast het voetbalveld in Overmere. Op een paar details na is dat gebouw nu klaar. Volgende maand start de club ook met een jeugdwerking. Niet simpel in tijden van corona, want rugby is natuurlijk een contactsport. Een rugbykamp lokte al veertig jongeren naar het nieuwe terrein. De sport zit duidelijk in de lift.