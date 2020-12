Wout Van Aert, Michael Vanthourenhout, Thomas Pidcock... Zo goed als alle toppers uit het veldrijden komen volgend weekend aan de start van de wereldbekermanche in Grembergen. Helaas in deze coronatijden zal het ook in Grembergen zonder publiek zijn. Een flinke streep door de financiële rekening van organisator Jurgen Mettepenningen uit Hamme. Toch is het de bedoeling dat de veldrit een vaste waarde wordt op de veldritkalender.