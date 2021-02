Nicky Hayen: "Afwachten of we Vukotic mentaal opgelapt krijgen"

Waasland-Beveren ontvangt morgenavond in de Croky Cup KV Oostende, maar in de persconferentie van vandaag ging het vooral over de afgelopen transferperiode. Met Sivert Heltne Nilsen, Jeremy Cijntje en Louis Verstraete haalde geel-blauw nog drie nieuwe spelers in huis, nadat eerder al Felix Bastians en Bill Lathouwers tekenden voor de club. Trainer Nicky Hayen hoopt dat de nieuwkomers hun aandeel zullen hebben in de strijd om het behoud. Oordelen over zijn laatste drie aanwinsten wil hij echter nog niet. “Ik ken de nieuwe spelers niet. Hun eerste training viel goed mee. Dit moeten ze nu ook kunnen tonen in wedstrijden", zegt hij. Daarnaast heeft Hayen het onder meer nog over het afspringen van de transfer van Aleksandar Vukotic naar Antwerp. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.