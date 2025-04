Newell Brands Belgium is met labelbedrijf Dymo in Sint-Niklaas een Factory of the Future

Wie er voorlopig ook nog geen last heeft van de groeiende handelsoorlog met de VS is Dymo uit Sint-Niklaas. Sterker nog, het labelingsbedrijf dat deel uitmaakt van de Amerikaanse groep Newell Brands, is hier uitgeroepen tot ‘Factory Of The Future’. Dat is een erkenning die wordt uitgereikt door technologiefederatie Agoria en dienstverlener Sirris. Newell Brands Belgium maakt hier met het merk Dymo al ruim 60 jaar de bekende etiketten- en labelingstoestellen, die dan wereldwijd verkocht worden, ook in Amerika.