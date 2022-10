Neutrale geldautomaten helpen dorpen zonder bank aan cash: "2.000 tegen 2025"

Ook bij schoenenwinkel Torfs is er een wissel van de macht. CEO Wouter Torfs geeft na 33 jaar de fakkel door aan zijn nicht Lise Conix. Dat werd vanochtend op toepasselijke manier bekend gemaakt door het overhandigen van een paar schoenen. En zo blijft het familiebedrijf, met roots in het Waasland, toch nog in familiehanden. Conix heeft de ambitie om het bedrijf verder uit te bouwen. Ze werkt al bijna 10 jaar voor Torfs, onder andere als shopmanager, duurzaamheidsmanager en later marketingdirecteur. Tot 1 januari zal ze samen met Wouter Torfs het bedrijf leiden, daarna gaat ze alleen voort. Schoenen Torfs telt zo'n 700 medewerkers in 76 winkels en heeft een omzet van 150 miljoen euro. Het bedrijf is al tien keer verkozen tot beste werkgever van het land. Leuk detail: de nieuwe CEO groeide op in Zimbabwe, en droeg lang geen schoenen.