Afsluiten doen we met een drone vandaag. Niet om beelden te maken, maar wel om akkers te bezaaien. Dat doen landbouwers binnenkort al in het grenspark Groot Saeftinghe, net over de grens met Nederland. Zaaien met een drone biedt heel wat voordelen. Zo kunnen landbouwers ook tijdens natte periodes blijven werken.