Barry Boubacar Copa, ex-doelman van Sporting Lokeren, stopt definitief met voetballen. Dat heeft de Ivoriaan zelf bekend gemaakt. Copa speelde van 2003 tot 2007 bij KSK Beveren, maar werd vooral een clubmonument bij Sporting Lokeren. Hij speelde er in totaal tien jaar, en won er ook twee keer de Beker van België. Copa wordt nu keeperstrainer bij OH Leuven, z'n laatste club. In een open brief bedankt hij iedereen die hem gesteund heeft tijdens zijn carrière, en verwijst hij ook naar Lokeren: "Het traject was lang en soms moeilijk en heel erg af en toe zelfs tumultueus. Maar als ik er op terugkijk, dan onthoud ik toch vooral de mooie dingen. Ik onthoud de gloriemomenten met de Olifanten van de nationale ploeg van Ivoorkust, ik koester ook de trofeeën die ik heb gewonnen met Sporting Lokeren."