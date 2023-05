Neptunus Aalst pakt na titel in waterpolo nu ook Beker van België B

In het waterpolo heeft Neptunus Aalst gisteren de Beker van België B gewonnen. Dat is de bekercompetitie zonder de eersteklassers. Aalst versloeg in Aquatopia Mechelen B met 9-6. De Ajuinen keken al snel tegen een 1-3-achterstand aan, maar halfweg kwam het dan toch op voorsprong, en die voorsprong gaven ze niet meer uit handen. Neptunus beleeft een echte boerenjaar, want na de titel in de tweede klasse wint het nu dus ook de Beker B.