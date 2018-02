Sport Neptunus Aalst begint carnaval in mineur

Hoewel het pas volgend weekend carnaval is in Aalst, stond er dit weekend al de eerste carnavalswedstrijd op het programma. Niet bij Okapi Aalstar of Eendracht Aalst, wel bij Neptunus Aalst. En dan weet je: we zijn in de tweede klasse van het waterpolo. Neptunus ontving Gent. Een topper, want beide ploegen staan gedeeld tweede.