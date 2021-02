Sport Neoprof Ruben Apers uit Vrasene bereidt noodgedwongen wielerseizoen voor in eigen land

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het wielerseizoen is ondertussen op gang geschoten in Zuid-Frankrijk, maar voor veel renners is de voorbereiding zwaar verstoord door de vele afgelaste wedstrijden. Ook voor Ruben Apers uit Vrasene, neoprof bij Sport Vlaanderen - Baloise. Hij moet nog bijna een maand wachten om te koersen. Apers kiest er voor om het seizoen voor te bereiden in eigen land. Gaan trainen in Spanje ziet hij niet zitten door de strenge coronamaatregelen.