En we gaan eruit met een knotsgek roodharig meisje dat wellicht haar hele leven lang zeven jaar zal blijven: Pipi Langkous. Zij kwam vandaag op bezoek in een Freinetschooltje in Gent. ’t Is te zeggen, ’t was musicalactrice Free Souffriau die er in het personage van Pipi Langkous kroop en er haar nieuwe musical ‘Pipi zet de boel op stelten’ kwam promoten.