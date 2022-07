Nele Goossens palmt Erpe-Mere in met haar TV Oost Vertelling: "Blij dat ik geweest ben"

En Nele Goossens heeft de eer om deze nieuwsuitzending af te sluiten. Zij was gisteren gastvrouw op de TV Oost vertelling in Erpe-Mere. De actrice en kleinkunstzangeres had geen moeite om de bezoekers te entertainen met haar -uit het leven gegrepen- grappen. Het grote publiek kent haar vooral als "Kelly", de vriendin van Snelle Eddy uit Chris & co. Maar naast haar passie voor televisie, heeft Goossens ook een grote liefde voor theater. En gisterenavond was het dan weer pure cabaret.