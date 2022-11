Nele Bauwens blijft lekker hangen bij 2022 en trekt op 2 december met eindejaarsconference naar De Werf in Aalst

Ook in Aalst was het vandaag jaarmarkt. En daar hebben ze van de gelegenheid gebruikgemaakt om het tweede seizoen van Radio Kamiel op gang te trappen. Radio Kamiel is een carnavalszender waarop de hele dag door carnavalsmuziek wordt gedraaid. De presentatie is in handen van verschillende bekende gezichten uit het carnavalsmilieu. Radio Kamiel is te beluisteren via de website en DAB . De zender is vernoemd naar wijlen Kamiel Sergant, die vorig jaar overleed. De oprichting van de zender is een eerbetoon aan Keizer Kamiel. Het was eerst de bedoeling om maar één jaar uit te zenden, maar daar hebben de initiatiefnemers nu anders over beslist.